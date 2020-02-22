Российский биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на то, что им с Александром Логиновым не удалось выспаться перед эстафетой из-за нагрянувшей полиции с обысками.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Гараничев отметил, что ему стало полегче после ситуации с ранними обысками только тогда, когда он прибыл на стадион. «Хотя нам говорили, что все займет не больше 20 минут, обыски затянулись на 1 час 40 минут. Пытались после этого заснуть с Александром, но не получилось», — сказал Гараничев.

По словам спортсмена, он чувствовал себя странно после всего произошедшего. «В итоге не выспался, и чувства внутри какие-то непонятные», — сказал Гараничев.

Напомним, в 6 утра по местному времени в номере Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли обыски полиции. Как оказалось, у тренера Александра Логинова Александра Касперовича на чемпионате мира была поддельная аккредитация.