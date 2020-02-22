Российский биатлонный тренер, личный наставник Александра Логинова Александр Касперович принес извинения за ситуацию с чужой аккредитацией на чемпионате мира по биатлону.

Слова Касперовича прозвучали в эфире Первого канала. Тренер отметил, что в день гонки преследования подошел на старт, поскольку ему надо было скорректировать стрельбу, ход гонки. «Я извинился. Говорю: «Да, извиняюсь за нарушение», — сказал Касперович, добавив, что ему предложили объясниться в IBU.

«Я действительно извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться. В дальнейшем находился уже в зоне, где положено находиться», — сказал Касперович.

Напомним, сегодня в день мужской эстафеты в расположении сборной России в 6 утра по местному времени начались обыски полиции. Полицейские провели обыски в номерах Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, поскольку тренер был замечен с поддельной аккредитацией.