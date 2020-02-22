Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о своем текущем состоянии после травмы и ближайшем матче сине-бело-голубых против «Локомотива» в РПЛ.

Слова Малкома цитирует официальный сайт «Зенита». Игрок отметил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

«Может быть, и не на все 100, но в плане физической формы у меня все отлично», — сказал Малком, добавив, что он будет усиленно работать всю следующую неделю, чтобы быть готовым к матчу против «Локомотива».

«Очень хочу играть», — сказал Малком, добавив, что болезненный удар в конце встречи с минским «Динамо» на нем никак не сказался.

«Сейчас важно сконцентрироваться на «Локомотиве», чтобы провести хороший матч. Игра против «Локо» — важнейшая для нас в сезоне», — подчеркнул Малком.

Напомним, «Зенит» проведет встречу с московским «Локомотивом» 29 февраля в Петербурге.