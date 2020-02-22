Глава IBU: Обыски у россиян — не спланированная акция IBU, это шло от полиции

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин опроверг информацию о том, что утренние обыски полиции прошли по плану IBU.

Слова Далина цитирует портал РИА Новости. «Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так. Это шло со стороны итальянской полиции», — заявил глава союза, добавив, что о причинах необходимо спрашивать о полицейских.

Далин подчеркнул, что об обысках узнал в 8 утра от новостного агентства. «Мы в IBU фокусируем внимание на чемпионате мира и на гонках», — сказал глава Международного союза биатлонистов.