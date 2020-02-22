Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов рассказал подробности полицейских обысков в его номере в связи с поддельной аккредитацией его тренера Александра Касперовича.

В интервью порталу «Чемпионат.com» Логинов заявил, что полиция вломилась в номер, когда он сидел в трусах. Первым делом полицейские взяли его оружие, а также винтовку Евгения Гараничева и отнесли в сторону. Чуть позже биатлонист понял, что полиция боялась, что спортсмены могут что-то сделать с этим оружием.

«У меня ещё был небольшой ножик-открывашка. Они и его забрали подальше. Боялись, что мы что-то сделаем с ними, наверное. Они же приехали без десяти шесть утра к преступникам», — сказал Логинов.

Напомним, сегодня в день мужской эстафеты в расположении сборной России в 6 утра по местному времени начались обыски полиции. Полицейские провели обыски в номерах Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.