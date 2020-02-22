Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о главной проблеме, с которой он столкнулся после обысков на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Слова Логинова цитирует портал «Чемпионат.com». По словам биатлониста, чтобы против него не пытались сделать, на его форму это никак не повлияет. «Грустно, что это влияет на жену, она будет сильнее переживать из-за всего этого. Больная тема для меня – телефон забрали, не могу пообщаться с семьей, адрес заполнить», — сказал Логинов, добавив, что альтернативных способов связи у него нет.

Биатлонист подчеркнул, что будет просить у коллег телефон, чтобы дозвониться семье. «Может быть, увижу её чуть раньше. Может быть, даже в ущерб спорту. Понимаю, что сейчас должен быть рядом с ней», — сказал Логинов.

Напомним, сегодня в номере Александра Логинова в 6 утра прошли обыски, связанные с делом о поддельной аккредитации на ЧМ по биатлону в Антхольце.