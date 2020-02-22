«Они искали препараты»: Касперович рассказал подробности обыска полиции на ЧМ

Российский тренер по биатлону, наставник Александра Логинова Александр Касперович рассказал подробности обыска в его номере перед мужской эстафетой на чемпионате мира в Антхольце.

Касперович в интервью РИА Новости рассказал о том, что полиция ворвалась в комнату агрессивно, предъявила бумагу на обыск, однако тренер сразу потребовал адвоката. «Позвонили адвокату, местный адвокат не ответил. Я же не буду сидеть ждать. Я говорю: «Ну, пожалуйста, с моего разрешения можете искать»,- рассказал Касперович.

По словам тренера, полиция осмотрела в его номере все — туалет, мусорное ведро, балкон, постель, обувь. «Естественно ничего не нашли. Они искали препараты, лекарства. Спросили: «Имеете ли вы лекарства?», — заявил Касперович, добавив, что он с собой не имел никаких таблеток, даже от головной боли.