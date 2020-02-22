Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:08,  22 февраля 2020
Биатлон
109

«Они искали препараты»: Касперович рассказал подробности обыска полиции на ЧМ

&#171;Они искали препараты&#187;: Касперович рассказал подробности обыска полиции на ЧМ
Александр Логинов и Александр Касперович. Фото: instagram.com/kasperovichbiathlon

Российский тренер по биатлону, наставник Александра Логинова Александр Касперович рассказал подробности обыска в его номере перед мужской эстафетой на чемпионате мира в Антхольце.

Касперович в интервью РИА Новости рассказал о том, что полиция ворвалась в комнату агрессивно, предъявила бумагу на обыск, однако тренер сразу потребовал адвоката. «Позвонили адвокату, местный адвокат не ответил. Я же не буду сидеть ждать. Я говорю: «Ну, пожалуйста, с моего разрешения можете искать»,- рассказал Касперович.

По словам тренера, полиция осмотрела в его номере все — туалет, мусорное ведро, балкон, постель, обувь. «Естественно ничего не нашли. Они искали препараты, лекарства. Спросили: «Имеете ли вы лекарства?», — заявил Касперович, добавив, что он с собой не имел никаких таблеток, даже от головной боли.

Напомним, сегодня в день мужской эстафеты в расположении сборной России в 6 утра по местному времени начались обыски полиции. Полицейские провели обыски в номерах Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, которого обвинили в проникновении на турнир по чужой аккредитации.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров