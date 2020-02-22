Логинов о подозрениях IBU: Мне нечего стыдиться. Я ничего не употреблял

Российский биатлонист, чемпион мира по биатлону Александр Логинов возмутился подозрениями IBU в употреблении допинга на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

По словам Логинова, обыски прошли из-за чужой аккредитации, которая была у Касперовича. «IBU начали подозревать, что он скрывается под чужой фамилией, приезжает ко мне — и якобы после этого я хорошо бегу», — сказал биатлонист, добавив, что у него нет слов, чтобы прокомментировать подобное.

В ответ на вопрос журналиста о том, правда ли он хотел отказаться от эстафеты, Логинов отметил: «Мне нечего стыдиться. Я ничего не делал, ничего не употреблял. Даже мысли такой не было. У меня презрение этого».

По словам биатлониста, он находится в шоке с того, что на дворе уже 2020-й год, а обвинения продолжают лезть со всех сторон. «Да мне даже думать об этом противно!», — возмутился спортсмен.