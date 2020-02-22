Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, с какими сложностями ему пришлось столкнуться из-за изъятия телефона итальянской полицией на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Слова Логинова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Биатлонист отметил, что он никогда ни от кого не скрывался и предлагал его проверять, даже жить вместе с ним. Логинов отметил, что отсутствие телефона стало самой больной темой для него — ведь он не может связаться с семьей.

«Да что там — я же даже не могу заполнить АДАМС, чтобы указать свое местоположение. Просто не на чем! А если ко мне придут?», — сказал спортсмен, добавив, что помимо этого он даже билеты купить не может, поскольку сейчас все подвязано на телефоне.

Напомним, номер Александра Логинова и Евгения Гараничева был обыскан итальянской полицией в 6 утра по местному времени. Официальная причина — присутствие на ЧМ тренера Александра Касперовича с чужой аккредитацией.