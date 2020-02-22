Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о том, почему в номере его соперника Александра Логинова утром перед гонкой прошли обыски итальянской полиции.

Слова биатлониста цитирует портал ТV2. По словам спортсмена, он и его коллеги сидели в отеле и читали новости о произошедшей ситуации. Как думает Тарьей Бё, это все очень печально для мирового биатлона.

«Не думаю, что все дело в аккредитации Касперовича. Тут точно есть что-то еще, но это просто пока не всплыло в СМИ», — сказал биатлонист.

Напомним, сегодня в 6 утра к Александру Логинову и его тренеру Александру Касперовичу в номера ворвалась полиция, которая провела обыск. На чемпионате мира по биатлону Александр Касперович находился с чужой аккредитацией.