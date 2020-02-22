Посольство Российской Федерации в Италии сделало заявление по поводу ситуации с обысками в номерах сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антхольце.

Заявление посольства приводит портал РИА Новости. «Первичные результаты обыска у биатлонистов РФ в Италии не подтверждают применение ими допинга», — говорится в сообщении, также итальянские власти не будут применять никаких ограничительных мер по отношению к спортсменам сборной России.

Также в коммюнике сообщается, что российская сборная продолжит участие в соревнованиях согласно графику. В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян вместе со сборной до ее отъезда будет находиться дипломат Генконсульства России в Милане.

Напомним, инцидент с обысками номеров Александра Логинова и Евгения Гараничева произошел сегодня утром, 22 февраля, незадолго до эстафетных гонок.