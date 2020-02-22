Норвежский биатлонист, призер чемпионата мира Йоханнес Дале поделился мнением о том, почему полиция Италии вломилась с обыском в номер Александра Логинова перед мужской эстафетой.

В интервью норвежскому телеканалу TV2 Дале заявил: «Такой рейд полиции вряд ли можно назвать случайным. Очевидно, что такие новости уничтожают чемпионат мира». По словам норвежца, все спортсмены устали от таких новостей, однако это хорошо, что власти занимаются такими делами.

«Найдут ли что-то у Логинова? Сложно сказать. Я даже не знаю точно, зачем к нему приходили», — рассказал Дале журналистам, добавив, что он слышал, что полиция конфисковала телефоны, а значит, они ищут какие-то звонки.

«Если они что-то найдут, то это будет хорошо для спорта», -заключил Дале.

Напомним, обыски в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича прошли из-за наличия у тренера чужой аккредитации, по которой он проходил на гонку преследования.