Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев выразил негодование по поводу действий итальянской полиции и проведения обыска в 6 утра в расположении сборной России по биатлону на чемпионате мира.

«Все поддержали нас: и норвежцы, и французы, и немцы. Потому что так не делается», — заявил Губерниев, добавив, что в курсе событий находятся и министр спорта РФ Олег Матыцин, вице-премьер по спорту Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«До Путина информация дошла. Зачем вот это на ровном месте устраивать и злить огромное государство?», — сказал Губерниев в ролике на ютуб-канале издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, обыски прошли в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича, поскольку тренера заметили на турнире с чужой аккредитацией.