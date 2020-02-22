Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт получила стартовый номер в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Екатерина Юрлова-Перхт заявлена в гонке под 20-м номером в стартовой решетке. На текущем турнире биатлонистка ни разу не заехала в десятку сильнейших, однако показала лучшие результаты в женской сборной России. В спринте она заняла 21-е место, затем стала 12-й в гонке преследования. В индивидуальной гонке Юрлова-Перхт финишировала с 13-м временем.

Женский масс-старт пройдет в Антхольце завтра, 23 февраля. Начало гонки назначено на 14:30 по московскому времени. Гонки с общего старта станут последними в программе чемпионата мира по биатлону — 2020.