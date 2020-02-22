На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.

Начало гонки запланировано на 14:30 по московскому времени. Эта гонка станет заключительной для женщин на чемпионате мира.

Екатерина Юрлова-Перхт заявлена в гонке под 20-м номером в стартовой решетке, так гласит старт-лист на официальном сайте IBU. На текущем турнире биатлонистка ни разу не заехала в десятку сильнейших, однако показала лучшие результаты в женской сборной России.

В спринтерской гонке биатлонистка заняла 21-е место, затем стала 12-й в гонке преследования. В индивидуальной гонке Юрлова-Перхт финишировала с 13-м временем. Остальные биатлонистки сборной России выступили хуже и не смогли пробиться в 30-ку участниц гонки с общего старта.