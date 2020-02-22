Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о подробностях полицейского обыска в его номере перед эстафетой на чемпионате мира по биатлону.

Слова Гараничева цитирует портал «Матч ТВ». Биатлонист отметил, что полицейские ворвались в их с Александром Логиновым комнату, забрали личные вещи, витамины, документы, компьютеры и телефоны.

«Они сказали: «У нас на бумаге написано. Все электронные устройства мы забираем, чтобы снять с них копию. Потом все вам вернем. Где-то через месяц. Может два-три», — заявил Гараничев, добавив, что карабинеры также потребовали пароли от технических средств и пароли от мессенджеров, чтобы полицейские смогли везде зайти и посмотреть.

«Сейчас Логинов даже не может сообщить ВАДА, где он будет находиться. У него все забрали», — сказал Гараничев.

Напомним, причиной обысков стало нахождение тренера Александра Касперовича на чемпионате мира с чужой аккредитацией.