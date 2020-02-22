Кристиансен об обыске Логинова: В Норвегии такие рейды просто так не делаются

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением по поводу ситуации с обыском в номерах сборной России по биатлону накануне эстафетных гонок.

Слова спортсмена цитирует издание Dagbladet. «Надеюсь, у них есть серьезные доказательства. В Норвегии, например, такие рейды просто так не делаются», — отметил гонщик, добавив, что в других европейских странах требования не такие серьезные, поскольку полиция устраивает обыски не первый раз во время турниров.

«Врываться в комнату Логинова в отеле в важнейший соревновательный день – надеюсь, у них были веские причины для этого», — сказал биатлонист.