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  • 22:41,  22 февраля 2020
Биатлон
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Кристиансен об обыске Логинова: В Норвегии такие рейды просто так не делаются

Кристиансен об обыске Логинова: В Норвегии такие рейды просто так не делаются
Ветле Шостад Кристиансен. Фото: IBU

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением по поводу ситуации с обыском в номерах сборной России по биатлону накануне эстафетных гонок.

Слова спортсмена цитирует издание Dagbladet. «Надеюсь, у них есть серьезные доказательства. В Норвегии, например, такие рейды просто так не делаются», — отметил гонщик, добавив, что в других европейских странах требования не такие серьезные, поскольку полиция устраивает обыски не первый раз во время турниров.

«Врываться в комнату Логинова в отеле в важнейший соревновательный день – надеюсь, у них были веские причины для этого», — сказал биатлонист.

Напомним, номер Александра Логинова и Евгения Гараничева был обыскан итальянской полицией в 6 утра по местному времени. Официальная причина — присутствие на ЧМ тренера Александра Касперовича с чужой аккредитацией.

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