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  • 00:13,  23 февраля 2020
Биатлон
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Сорокина: Все прекрасно знают, не принимал Логинов этот допинг

Сорокина: Все прекрасно знают, не принимал Логинов этот допинг
Наталья Сорокина. Фото: Википедия

Российская экс-биатлонистка, телеэксперт Наталья Сорокина высказала мнение по поводу обысков в расположении сборной России накануне эстафетных гонок на ЧМ по биатлону.

В эфире «Матч ТВ» Сорокина отметила, что когда появились первые сообщения об обысках, она была в шоке. «Настолько Сашку измутузили, прополоскали и действительно довели до ручки», — отметила Сорокина, добавив, что Логинов в интервью просит защиты у руководства.

«Все прекрасно знают, что он не принимал этот допинг. Ну защитите его, он свою дисквалификацию отсидел», — сказала эксперт, добавив, что все началось из-за стычки с Мартеном Фуркадом и появился ком недоверия.

Напомним, номер Александра Логинова и Евгения Гараничева был обыскан итальянской полицией в 6 утра по местному времени. Официальная причина — присутствие на ЧМ тренера Александра Касперовича с чужой аккредитацией.

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