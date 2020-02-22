Сорокина: СБР решила держать Касперовича в стороне из-за того, что было в прошлом

Российская экс-биатлонистка, призер чемпионата мира Наталья Сорокина оценила действия Александра Касперовича, которые привели к обыскам итальянской полиции на чемпионате мира по биатлону.

В эфире «Матч ТВ» Сорокина рассказала, что Касперовичу не нужно было приходить на трассу и подставлять своего спортсмена. «Если ты приехал, то сиди у себя в комнате тихо и не появляйся на трассе. Зачем это нужно было сейчас, когда ситуация очень сложная перед Олимпийскими играми», — отметила эксперт.

Также Сорокина предположила, почему в Союзе биатлонистов России не выдали аккредитацию на ЧМ для Касперовича. «Возможно, СБР решила держать Касперовича в стороне из-за того, что было в прошлом. Но он посчитал нужным приехать», — сказала Сорокина.

Напомним, гостиничный номер Александра Логинова и Евгения Гараничева был обыскан итальянской полицией в 6 утра по местному времени. Официальная причина — присутствие на ЧМ тренера Александра Касперовича с чужой аккредитацией.