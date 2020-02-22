Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, будет ли лидер сборной России Александр Логинов бежать масс-старт в заключительный день чемпионата мира в Антхольце.

Слова Драчева цитирует портал РИА Новости. «Думаю, что Логинов побежит масс-старт и будет бороться за победу», — сказал глава СБР.

Также Владимир Драчев прокомментировал слова Александра Логинова о скором завершении карьеры. «Думаю, это просто эмоции», — отметил президент СБР.

По словам Драчева, руководство СБР уже общалось с президентом IBU по поводу обысков в номерах сборной России, а также авторами писем в полицию, после который и был инициирован обыск.

Напомним, номер российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева был обыскан итальянской полицией сегодня в 6 утра по местному времени. Официальная причина — присутствие на ЧМ тренера Александра Касперовича с чужой аккредитацией, а также подозрения в применении допинга.