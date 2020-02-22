Самые последние вести с чемпионата мира по биатлону — обыски в номерах сборной России, скандал с аккредитацией Александра Касперовича, результаты эстафет, а также новости с финала Кубка России по фигурному катанию и «Ски Тура» — в обзоре Nevasport.

Обыски у Логинова и Касперовича на ЧМ в Антхольце. У тренера — чужая аккредитация. Онлайн-репортаж

В номера сборной России по биатлону сегодня, 22 февраля, в 6 часов утра ворвалась итальянская полиция. Обыски были проведены в номерах тренера Александра Касперовича, а также биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова. Позже выяснилось, что причина в том, что тренер Александра Логинова был замечен на турнире с чужой аккредитацией, которую забрал у одного из представителей сборной Украины.

Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Россия — восьмая

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Команду представляли Сюнневе Сулемдал, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Усльбю-Ройселанн. Серебряные медали завоевали представительницы сборной Германии, бронзовые — биатлонистки из сборной Украины. Сборная России заняла восьмое место, за нее выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — четвертая

Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафетную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольце, Италия. В составе сборной Франции золотую медаль выиграли Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе. Второе место заняла команда Норвегии, она проиграла лидерам более 20 секунд. Третье место у сборной Германии.

«Зенит» не смог победить минское «Динамо» и «Ислочь», сыграв два товарищеских матча за день

Петербургский «Зенит» сыграл два товарищеских матча за один день на сборах в Турции. В первой игре дня команда Сергея Семака сыграла вничью с «Ислочью» со счетом 1:1, в составе «Зенита» отличился Себастьян Дриусси, у белорусской команды забил Александр Папуш. Затем «зенитовцы» сыграли вничью с минским «Динамо». На гол Владислава Климовича «Зенит» ответил выстрелом Юрия Жиркова.

Гулякова выиграла финал Кубка России, Тараканова не вышла на произвольную программу

Анастасия Гулякова победила в финале Кубка России по фигурному катанию, который завершился в Великом Новгороде. По сумме двух выступлений воспитанница Алексея Мишина набрала 213,72 балла. На втором месте расположилась Анастасия Губанова. Судьи оценили ее выступление на 208,81 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна представительница группы Рукавицына Мария Талалайкина, набравшая 199,98 балла.

Игнатов выиграл финал Кубка России с отрывом в 33 балла

В финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Великом Новгороде, завершилась произвольная программа мужчин-одиночников. Победу одержал Макар Игнатов, тренирующийся в группе Евгения Рукавицына. По сумме двух выступлений Игнатов набрал 273,50 балла. Второе место занял еще один петербургский фигурист Антон Шулепов, судьи оценили его выступление на 239,93 балла. Замкнул тройку лидеров Илья Яблоков, его результат составил 234,56.

Фалла и Клэбо выиграли спринты на «Ски Туре» Большунов не вышел в финал

В Тронхейме (Норвегия) сегодня прошли спринтерские гонки в рамках лыжной многодневки «Ски Тур». Победу в женском спринте одержала представительница Норвегии Майкен Касперсен Фалла, российские лыжницы не прошли барьер квалификации. У мужчин победу одержал Йоханнес Клэбо, вторым стал Пол Голберг, третьим — Эрик Вальнес, все спортсмены представляют Норвегию. Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых дошли до полуфинала.