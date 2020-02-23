На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится мужской масс-старт.

Начало гонки назначено на 17:00 по московскому времени.

Российскую сборную в гонке представят три биатлониста: Александр Логинов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. Выступавший в личных гонках Евгений Гараничев не смог войти в число лучших участников турнира и не попал в 30-ку стартующих в масс-старте. Эта гонка станет заключительной на текущем чемпионате мира.

Отметим, на этом чемпионате мира сборная России взяла две медали, обе завоевал Александр Логинов в личных гонках. В спринте Логинов стал первым, а в гонке преследования на следующий день завоевал бронзу.