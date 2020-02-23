Петербургский СКА сегодня, 23 февраля, сыграет на выезде с финским «Йокеритом» матч регулярного чемпионата КХЛ.

Игра пройдет в Хельсинки, начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.

Отметим, СКА сейчас занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда уже давно квалифицировалась в плей-офф Кубка Гагарина и выиграла свой дивизион. «Йокерит» располагается на третьей строчке и отстает на пять очков. Команда Алексея Кудашова идет на серии из десяти побед.

Эти команды уже трижды встречались между собой в текущем сезоне КХЛ, последние матчи состоялись уже в 2020 году — в самом начале января «Йокерит» разгромил СКА со счетом 6:0, а затем СКА на домашней площадке выиграл у финнов со счетом 4:1.