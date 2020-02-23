Лыжная многодневка «Ски Тур» по Швеции и Норвегии сегодня, 23 февраля, завершится гонками преследования классическим стилем в Тронхейме.

Начало женской гонки преследования назначено на 13:15 по московскому времени. Лидером в общем зачете у женщин идет норвежка Тереза Йохауг, она будет стартовать с преимуществом более чем в две минуты. На 2 минуты 23 секунды от нее на старте будет отставать Хайди Венг, чуть большее отставание будет у Ингвильд Остберг.

Мужская гонка преследования начнется в 15:20 по московскому времени. Лидирует в общем зачете россиянин Александр Большунов, он выигрывает у Пола Голберга из Норвегии 34 секунды. С отставанием в минуту и 35 секунд будет стартовать Финн Хаген Крог, в минуту и сорок секунд — Шюр Рете. Ближайший к Большунову россиянин Андрей Мельниченко будет проигрывать ему на старте 2 минуты и 53 секунды.