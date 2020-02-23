Мужская сборная России по баскетболу проведет второй матч в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по баскетболу 2021 года. Соперниками команды Сергея Базаревича станет сборная Северной Македонии.

Начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени.

Обе команды стартовали в текущем отборочном турнире с поражений. Россия в первом матче уступила сборной Италии в Неаполе, проиграв со счетом 83:64. Такое крупное поражение опустило команду на последнее место в таблице группы В. Северная Македония, в свою очередь, уступила команде Эстонии, однако с меньшим разрывом по очкам: матч завершился со счетом 72:81.

Следующий матч после игры Россия — Македония в отборочном цикле Евробаскета состоится только в ноябре 2020 года — это будет игра России с Эстонией.