Хоккейный клуб «Нью-Йорк-Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2. В составе «Рейнджерс» дубль оформил Йеспер Фаст, еще одна шайба на счету Мика Зибанеджад. Отметим, две результативные передачи в матче на одноклубников сделал российский форвард Артемий Панарин.

Нападающий Павел Бучневич результативными действиями в матче не отметился.

В составе «Сан-Хосе Шаркс» две шайбы в матче забросил Джо Торнтон, один раз было реализовано большинство «Шаркс».

Первой звездой матча был признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс», который отразил 44 броска из 46. Оформивший в матче дубль Йеспер Фаст стал лишь второй звездой встречи.