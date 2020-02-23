В Лас-Вегасе сегодня, 23 февраля, состоится боксерский поединок-реванш, в котором встретятся 34-летний американец Деонтей Уайлдер и 31-летний британец Тайсон Фьюри.

Прямую трансляцию этого боя можно будет увидеть здесь. Онлайн-трансляция стартовала в 7:00 по московскому времени, однако боксеры пока еще не сошлись на ринге и сделают это в скором времени.

В данном поединке будет разыгрываться титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Поединок проходит в отеле MGM Grand в районе Парадайз.

Впервые Деонтей Уайлдер подрался с Тайсоном Фьюри в ринге еще в декабре 2018 года, тогда поединок завершился вничью. Деонтей Уайлдер сумел добиться ничьи, отправив Фьюри в нокдаун в заключительных раундов и сумел оставить при себе чемпионский пояс.