Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра прошла в Ньюарке и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

В составе «Нью-Джерси» авторами заброшенных шайб стали Йеспер Братт и Уэйн Симмонс, победная шайба в концовке игры на счету Дэймона Сиверсона. Дважды своим партнерам в этой игре ассистировал российский форвард Никита Гусев.

Отметим, в этом матче форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Это произошло на 45-й минуте встречи, передачу на форварда сделали Евгений Кузнецов и Ник Дженсен. Пока Александр Овечкин идет на 8-й строчке в списке бомбардиров за всю историю НХЛ, он стал 8-м игроком, преодолевшим отметку в 700 шайб.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 бросков в матче из 29.