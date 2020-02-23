В итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, завершится чемпионат мира по биатлону. Соревновательная программа у женщин завершится масс-стартом на 12,5 километров.

Начало гонки назначено на 14:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

От России в гонке примет участие лишь одна биатлонистка. В число 30 спортсменок в старт-листе попала Екатерина Юрлова-Перхт. На текущем турнире биатлонистка ни разу не заехала в десятку сильнейших по итогам гонок, однако показала лучшие результаты в женской сборной России. В спринте она заняла 21-е место, затем стала 12-й в гонке преследования. В индивидуальной гонке Юрлова-Перхт финишировала с 13-м временем.

В старт-листе Екатерина Юрлова-Перхт указана под 20-м номером.