На чемпионате мира по биатлону в Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится заключительная гонка соревновательной программы: мужской масс-старт.

Начало гонки запланировано на 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция гонки будет доступна здесь:

Российскую сборную в гонке представят три биатлониста: Александр Логинов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. Не попали в число 30 участников Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов — они выступили на чемпионате мира неудачно.

Отметим, на этом чемпионате мира сборная России взяла две медали, обе завоевал Александр Логинов в личных гонках в первую неделю соревнований. В спринте Логинов стал первым, а в гонке преследования на следующий день завоевал бронзу.