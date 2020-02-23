Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу в поединке-реванше с Деонтеем Уайлдером и стал чемпионом мира по версии организации WBC.

Поединок прошел в Лас-Вегасе на арене в MGM Grand.

Победу Тайсон Фьюри одержал досрочно, поскольку судья остановил бой в седьмом раунде из-за плохого состояния Деонтея Уайлдера. Команда Уайлдера выбросила полотенце, призвав остановить поединок. До этого в третьем и пятом раунде Фьюри отправлял соперника в нокдаун. Таким образом победа досталась британцу техническим нокаутом.

Ранее Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались на ринге в декабре 2018 года. Этот поединок завершился в ничью по судейскому решению, и тогда Уайлдеру удалось в очередной раз защитить чемпионский титул.