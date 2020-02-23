Российский боксёр Петрос Ананян победил представителя Пуэрто-Рико Субриэля Матиаса в андеркарде боя-реванша Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер. Турнир прошел в Лас-Вегасе, США.

Спортсмены оставались в ринге все 10 раундов и исход встречи был решен судейским подсчетом. Единогласным решением судей победу в бою одержал Петрос Ананян, это его 15-я победа в карьере. Отметим, что поражение от Ананяна стало первым в карьере Субриэля Матиаса, который прервал победную серию из 15 боев.

В июле 2019 года Субриэль Матиас участвовал в поединке с другим российским боксером Максимом Дадашевым, после их боя россиянин скончался от полученных травм в больнице США. После завершения поединка Дадашев потерял сознание, а в больнице врачи обнаружили у него отек мозга, попытались спасти боксера, проведя трепанацию черепа, однако это не помогло спасти россиянина.