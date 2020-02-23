Мужская сборная России по баскетболу сегодня, 23 февраля, проведет второй матч в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по баскетболу 2021 года. Соперником команды Сергея Базаревича станет команда Северной Македонии.

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

Прямую бесплатную трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Напомним, в первом отборочном туре обе команды потерпели поражение: Россия уступила Италии в Неаполе, разгромно проиграв с итоговой разницей в 19 очков, а Северная Македония не смогла обыграть Эстонию (счет в матче 72:81).

Следующий матч после игры Россия — Северная Македония в отборочном цикле Евробаскета состоится только в ноябре 2020 года — это будет игра России с Эстонией.