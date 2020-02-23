Петербургский СКА сегодня, 23 февраля, сыграет на выезде с финским «Йокеритом» матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке, она пройдет на официальном сайте СКА.

Отметим, СКА сейчас занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда уже давно квалифицировалась в плей-офф Кубка Гагарина и выиграла свой дивизион. «Йокерит» располагается на третьей строчке и отстает на пять очков. Команда Алексея Кудашова идет на серии из десяти побед.

Эти команды уже трижды встречались между собой в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Две победы одержал СКА, однако матч в Хельсинки команда из Петербурга проиграла со счетом 6:0.