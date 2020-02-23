Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева присоединилась к поискам собаки австралийского фигуриста Брендана Керри в Москве.

Спортсменка выложила пост с фотографией в ленту своего «Инстаграма», а также обратилась в фанатам в сторис. Сообщается, что собака Брендана Керри потерялась в Пресненском районе города Москвы, на улице Климашкина. «Все, кто видел или возможно, подобрал собачку, пожалуйста пишите мне или Брендану в директ или по номеру», — написала Медведева под фото собаки, отметив, что Керри не говорит по-русски.

«Поскольку Брендан не разговаривает на русском языке, мы просим вас о помощи», — сказала Медведева в «сторис».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 22 Фев 2020 в 1:03 PST

Брендан Керри сейчас живет в Москве и тренируется в школе ЦСКА. Евгения Медведева с 2018 года живет и тренируется в Канаде.