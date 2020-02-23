Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын признал, что команда провалила чемпионат мира в Антхольце.

Норицын отметил, что раз женская команда не завоевала ни одной медали, то резонно сказать, что у команды ничего не получилось на текущем турнире.

«В принципе, чемпионат мира мы провалили стрельбой. Функциональная готовность у девочек есть, а вот в стрелковом плане они не справились», — сказал Норицын, чьи слова цитирует RT. Тренер отметил, что на тренировках у команды работа шла хорошо и ничто не предвещало такой большой беды, которая случилась в Антхольце.

«В Италии, безусловно, сложно работать, сложно подходить к стрельбе, но это уже из категории отговорок. Как бы то ни было, все находятся в одинаковых условиях», — отметил Норицын, добавив, что другие команды же закрывают мишени.

Напомним, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце российские биатлонистки ни разу не попали в десятку в личных гонках.