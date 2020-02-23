Старший тренер сборной России Виталий Норицын рассказал о своей главной ошибке в подготовке команды к чемпионату мира в Антхольце.

По словам Норицына в интервью RT, в конце декабря команда поехала на тренировочный сбор в Обертиллиах, и место было выбрано неверно. «Можно было всё поменять. Но я этого не сделал», — заявил тренер, добавив, что эта ответственность лежит на его плечах.

«За январь Света Миронова потеряла больше трёх килограмм веса из-за того нервного состояния, в котором оказалась», — сказал тренер, добавив, что очень тяжело чувствовать в декабре, что способен бороться с кем угодно, а уже в январе сесть в яму.

«Конкретно по Мироновой я виноват в том, что сразу не отреагировал на то, что она начала всё больше и больше копаться в себе», — сказал Норицын, добавив, что узнал о потере веса Мироновой лишь в Антхольце.

Напомним, Светлана Миронова на этапе Кубка мира в Хохфильцене взяла бронзу в спринте, однако в январе выступала очень плохо и не всегда заезжала в очковую зону (топ-40).