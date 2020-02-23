Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов победил американца Кевина Агилара в поединке в рамках турнира UFC Fight Night 168 в Окленде, Новая Зеландия. Оба спортсмена дрались в полулегком весе.

Отметим, россиянин одержал победу уже в первом раунде техническим нокаутом спустя три с половиной минуты после начала боя. Это 19-я победа для Тухугова в смешанных единоборствах, в UFC россиянин выиграл уже 4 боя, один раз уступил, еще один раз бой Тухугова завершился вничью.

Также на UFC Fight Night 168 прошел поединок с участием еще одного российского бойца. Магомед Мустафаев провел бой против новозеландского спортсмена Брэда Риддела в легком весе. Поединок закончился поражением россиянина по раздельному решению судей. Это уже второе поражение Мустафаева в UFC и третье — за карьеру в ММА.