Российский биатлонный тренер, личный наставник Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал его слова о возможном скором завершении карьеры.

Слова Касперовича цитирует агентство ТАСС. По мнению тренера, у Логинова просто накипело после стольких нападок и ему надоело с этим бороться.

«Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру», — сказал Касперович.

Напомним, вчера в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича прошел полицейский обыск, связанный с наличием у Касперовича чужой аккредитации. После этого Александр Логинов высказался, что ему стоит как можно скорее завершить карьеру, поскольку IBU, видимо, этого и хочет.