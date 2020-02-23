Во время матча «Каролины Харрикейнс» на выезде против «Торонто Мейпл Лифс» в регулярном чемпионате КХЛ произошел курьезный случай.

По ходу игры за первые два периоде у «Каролины» выбыли из строя из-за травмы оба вратаря из заявки — Петр Мразек и Джеймс Раннер. Место в воротах занял 42-летний игрок-любитель, который работает водителем машины по заливке льда «замбони» Дэвид Эйрс.

На льду он провел 28 минут и 41 секунду, за которые смог отразить 8 бросков. Также Эйрс пропустил две шайбы: от Джона Тавареса и Пьера Энгвалля, однако смог спасти команду от поражения. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу «Каролины».

Дэвид Эйрс был признан первой звездой матча, а также установил рекорд НХЛ: он стал самым возрастным вратарем, который одержал победу в дебютном матче в регулярном чемпионате НХЛ.