Российский тренер по биатлону, личный наставник Александра Логинова Александр Касперович рассказал подробности своего поступка с подменой аккредитации на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

В интервью ТАСС Касперович рассказал, что аккредитация была у него во время пасьюта, и он взял ее, чтобы работать со спортсменом по дистанции. За это нарушение полагается штраф IBU в размере 500 евро.

«На этом чемпионате мира такое же нарушение было у французской делегации, но на эту тему не было ни слова», — сказал Касперович, добавив, что он не сделал ничего, что могло бы помешать спортсменам, не мешал тренерам и не заходил на стрельбище.

«Я делал все, чтобы спортсмен показал результат», — заключил тренер.

Напомним, из-за чужой аккредитации, с которой заметили Касперовича на чемпионате мира, к нему в номер, а также в номер Александра Логинова вчера ворвалась с обыском итальянская полиция.