Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер попал в больницу после боя с британцем Тайсоном Фьюри, в котором он не смог защитить чемпионский пояс WBC.

Информацию об этом сообщает The Sun. Американец не пришел на обязательную пресс-конференцию после поединка и пожаловался на здоровье, отправившись в больницу. У спортсмена было подозрение на разрыв барабанной перепонки, поскольку во время боя после одного из ударов Фьюри у него пошла кровь из левого уха.

Помимо повреждения уха Уайлдер также разорвал губу, в госпитале ее зашили.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри был завершен в седьмом раунде, поскольку секунданты американца выбросили полотенце. Поражение от Фьюри стало первым в карьере Уайлдера, до этого он одержал 42 победы.