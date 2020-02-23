Спортивный психолог, супруга биатлониста Матвея Елисеева поделилась мнением по поводу нападок на россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону.

Случай с травлей Логинова со стороны коллег по цеху Елисеева разобрала в своем блоге в «Инстаграме». «Травля. Да, друзья. Живем в мире людей, в котором сволочей навалом», — отметила психолог, добавив, что происходящее цензурным образом прокомментировать она не может.

» Спортсмен выходит на арену не для того, чтобы быть мишенью для битья. А для того, для чего он ежедневно насилует свой организм и терпит всё то, чего требует спорт», — сказала Елисеева.

С полным постом Елисеевой можно ознакомиться в ее «Инстаграме»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SPORT MENTAL COACH Анна (@eliseevacoach) 22 Фев 2020 в 11:46 PST

Напомним, после того, как Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира по биатлону в спринте, на него обрушился шквал критики и обвинений в допинге со стороны других баитлонистов.