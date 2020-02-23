Российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своем отношении к журналистам.

В интервью порталу «Матч ТВ» Юрлова-Перхт отметила, что иногда между спортсменами и журналистами бывает недопонимание, однако она понимает, что люди хотят хорошо выполнить свою работу, как и спортсмены — свою. «Выходим на старт с желанием не опустить рук, бороться до последнего метра. Так же и пресса, наверное», — подметила Екатерина Юрлова-Перхт.

Как считает биатлонистка, нет ничего сложного в том, чтобы заранее договариваться об интервью, намечать вопросы и темы, однако чаще всего не успеешь отдышаться после гонки и уже диктофон суют к лицу. «Думаю порой, что между спортсменом и журналистами у нас немножко не хватает этики отношений», — сказала Юрлова-Перхт, добавив, что стоит добавить взаимоуважения в отношения спорта и прессы, тгда спортсмены перестанут бегать от журналистов.

Напомним, Екатерина Юрлова-Перхт сегодня единственной из россиянок примет участие в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.