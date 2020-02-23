Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.
Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в тренерском штабе сборной. Причины того, почему Логинов отказался бежать гонку, не сообщаются.
Напомним, вчера в номер к Александру Логинову ворвалась итальянская полиция, у спортсмена изъяли телефон и остальную технику. Причиной стало то, что Александр Касперович, тренер спортсмена, прошел на гонку преследования с чужой аккредитацией. Также многие биатлонисты травили Логинова в СМИ на протяжении всего чемпионата мира.
Таким образом, Россию в заключительной гонке чемпионата мира по биатлону будут представлять два биатлониста: Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
Начало мужского масс-старта на 15 километров назначено на 17:00 по московскому времени.
В данной ситуации правильно будет бойкотировать эту гонку ВСЕМ, в том числе и женщинам. За победу бороться все павно нереально, а громко хлопнуть дверью реально. А заодно начать процесс по полной реорганизации мирового спорта: или всем нельзя, включая АСТМАТИКОВ, или всем можно!