Стало известно, почему российский биатлонист Александр Логинов отказался бежать масс-старт на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Последние события вынудили Александра отказаться от гонки», — приводит слова собеседника из тренерского штаба сборной России агентство ТАСС, имя его не называется.

Напомним, вчера, 22 февраля, в номер к Александру Логинову в 6 утра ворвалась итальянская полиция, у спортсмена изъяли телефон и остальную технику, обыскали личные вещи. Причиной стало то, что Александр Касперович, тренер спортсмена, прошел на гонку преследования с чужой аккредитацией.

Также на протяжении всего чемпионата мира Логинов постоянно подвергался травле со стороны других спортсменов в СМИ, они постоянно напоминали про его допинговую дисквалификацию.

Масс-старт на ЧМ пройдет сегодня, 23 февраля, и начнется в 17:00 по московскому времени.