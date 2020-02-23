Личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович рассказал о том, почему его подопечный не побежит заключительную гонку на чемпионате мира в Антхольце.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат.com»

Как сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович, Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира, поскольку он не готов к гонке психологически. Однако спортсмен продолжит выступления на Кубке мира по биатлону, он не будет завершать сезон досрочно.

Напомним, вчера, 22 февраля, в номер к Александру Логинову в 6 утра ворвалась итальянская полиция. Причиной стало то, что Александр Касперович, тренер спортсмена, прошел на гонку преследования с чужой аккредитацией. После этого Логинов выступил в эстафете, где сборная России заняла 4-е место.