Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о втором приходе полицейских к Александру Логинову во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«И до поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать. Драчев уехал из отделения в час ночи, потом дружно к Логинову в отель…», — написал Губерниев в своем телеграм-канале, добавив, что в таком случае уж точно не до стартов, поэтому Логинов и снялся с последней гонки.

Напомним, вчера в номер Александра Логинова в 6 утра по местному времени вломилась полиция Италии, которая провела обыски и изъяла личные вещи спортсмена, в т.ч. телефон и ноутбук. Причиной для такой проверки стали нахождение Александра Касперовича, тренера Логинова, с чужой аккредитацией, а также подозрения в применении допинга.