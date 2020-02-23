На лыжной многодневке «Ски Тур» в норвежском Тронхейме стартовала финальная гонка преследования у женщин. Спортсменки бегут дистанцию в 10 километров классическим стилем.

Лидером в общем зачете у женщин идет норвежка Тереза Йохауг. За период многодневки она обеспечила себе более чем комфортное преимущество и стартовала первой в финальном пасьюте. Через 2 минуты 23 секунды от нее на старте будет отставать соотечественница Йохауг Хайди Венг, чуть большее отставание будет у Ингвильд Остберг, которая идет третьей в зачете.

Во время «Ски Тура» Тереза Йохауг одержала первую спринтерскую победу в карьере, выиграв коньковый спринт в гору на этапе в Оре, Швеция.