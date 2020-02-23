Российская фигуристка Алина Загитова вспомнила свою победу на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, которую одержала ровно два года назад.

В своем «Инстаграме» Загитова выложила памятное фото с проката произвольной программы. «23 февраля! Хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества, и для меня эта дата всегда будет дорогой и памятной», — отметила Загитова, добавив, что в этот день ей удалось при помощи тренеров завоевать золотую медаль на Олимпиаде.

«Только спустя время начинаешь осознавать радость, счастье и гордость за то, что нам удалось защитить честь своей страны. С праздником!», — написала Загитова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 22 Фев 2020 в 11:30 PST

Напомним, Алина Загитова выиграла Олимпиаду в своей первый взрослый сезон, также она одержала победу в финале Гран-при, на чемпионате России, на чемпионате Европы и на чемпионате мира.